الرزاز: الأردن يركز على الانفاق الاجتماعى لتخفيف تداعيات كورونا

قال رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز إن، أولويات الإنفاق تغيرت صوب التركيز على الإنفاق الاجتماعي لتخفيف معاناة الكثيرين تحت وطأة إغلاق شامل يستهدف احتواء تفشي فيروس كورونا.ويضغط انكماش النشاط الاقتصادي بشدة على مالية الدولة، وقال الرزاز إن تركيز الحكومة أصبح ينصب على تغطية "الإنفاق الجاري" الفوري وزيادة الإنفاق الاجتماعي لتعويض جانب من تراجع الدخل الناتج عن إغلاقات الشركات.ويقول المسؤولون إن، الأزمة أخرجت ميزانية الدولة البالغة 14 مليار دولار عن مسارها هذا العام بعد أن كانت لديها خطة طموح للإنفاق الرأسمالي بهدف إنعاش الاستهلاك المحلي وتنشيط الاستثمار.ويقولون إنهم، يجرون نقاشات مع صندوق النقد الدولي لتعديل برنامج إصلاحات مدته أربع سنوات بقيمة 1.3 مليار دولار جرت الموافقة عليه حديثا لكنه وُضع قبل الأزمة حيث يريدون السماح بتمويل إضافي للمساعدة الاجتماعية من أجل الفقراء.وقال الرزاز إنه، ينبغي حماية من تأثرت معايشهم بالأزمة واستعادة عجلة الإنتاج تدريجيًا.ويحذر الاقتصاديون من أن تفاقم الفقر جراء ركود اقتصادي يثير المخاوف من قلاقل اجتماعية في الأشهر المقبلة.بددت الأزمة هدف الحكومة في انتشال الاقتصاد المعتمد على المساعدات من عثرته في ظل نمو بطيء خلال السنوات القليلة الماضية، وسط بطالة مرتفعة وحروب في دول مجاورة.ودعم صندوق النقد جهود الأردن لتحفيز النمو عن طريق تسريع إصلاحات لخفض دين عام يبلغ 42 مليار دولار، يعادل 97 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، تصاعد خلال العشر سنوات الأخيرة.ويقول محافظ البنك المركزي زياد فريز إن من المستبعد في ظل أزمة فيروس كورونا أن يحقق الأردن هدفه لنمو يبلغ 2.3 بالمئة هذ العام كما تلقي الأزمة بظلال من الشك على تقديرات من صندوق النقد الدولي لنمو بنحو 2.1 بالمئة.وقال الرزاز إن، الحكومة ستسمح من الأسبوع المقبل لبعض المتاجر وأصحاب المهن باستئناف النشاط وستأخذ خطوات لتخفيف حظر تجول مفروض على مستوى البلاد تسبب في إغلاق معظم الأعمال عدا محال البقالة وأصاب الحياة اليومية بالشلل.وأضاف أن، السلطات ستخفف حظر التجول في مدينة العقبة على البحر الأحمر.واستمر العمل في القطاع الزراعي وصناعات الألبان وبعض الصناعات التصديرية مثل: الأدوية والبوتاس والفوسفات لكن مشاريع الإنشاءات تجمدت ولم يُسمح لمعظم المتاجر بالعودة.