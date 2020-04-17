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الجمعة 17 أبريل 2020 الموافق 24 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مارك كوبان: يجب على أمريكا التحلى بالصبر قبل رفع الحظر المفروض بسبب كورونا

الجمعة 17/أبريل/2020 - 01:50 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أكد رجل الأعمال والمستثمر الأمريكي الشهير مارك كوبان، مالك فريق دالاس مافريكس في دوري كرة السلة الأمريكي، إنه ينبغي التريث قبل رفع الحظر المفروض على البلاد بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد- 19).

ونصح كوبان في مقابلة مع محطة فوكس بأنه: "يجب أن يتم اتخاذ الإجراءات تدريجيًا، بحيث نبدأ بالأنشطة في المناطق المفتوحة أولًا، كالرياضة مثل: الجولف والتنس والسباحة حتى نتمكن من البدء في اختبار المياه أولا قبل الغوص في الأعماق".

وقال كوبان في التصريحات، التي أوردتها وكالة بلومبرج، إنه بمجرد أن نتعلم من هذه التجربة ونراقب ما سيحدث، عندها يمكننا الانتقال إلى البيئات المزدحمة، سواء كانت الحفلات أو الألعاب أو أي شيء من هذا القبيل.

وأضاف كوبان أنه، ينبغي على الولايات المتحدة أن تصبر بشأن إعادة فتح الأعمال التجارية ويجب عليها أن تنصت لرأي العلم في هذا الصدد قبل إعادة الفتح.

واستطرد كوبان يقول: "يجب أن نتحلى بالصبر، ونفعل ذلك حقًا، فما من شيء يمكن أن يقتل التجارة والأعمال أكثر من انبعاث هذا الفيروس الفتاك مرة أخرى"، مضيفًا"يمكننا كسب مزيدًا من الوقت" عن طريق تعديل صغير في شروط قروض الإغاثة التجارية.

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