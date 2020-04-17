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الجمعة 17 أبريل 2020 الموافق 24 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«كارنيفال» للسفن السياحية: الصين ضمن وجهات رحلاتنا البحرية

الجمعة 17/أبريل/2020 - 01:37 ص
جريدة الدستور
وكالات
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قال أرنولد دونالد، المدير التنفيذي لشركة كارنيفال كورب الأمريكية - البريطانية، وهي من أكبر مشغلي
السفن السياحية في العالم، إن الصين قد تكون ضمن أولى الوجهات التي ستبدأ رحلات السفن السياحية الإبحار إليها مجددا بعد تراجع جائحة فيروس "كورونا".

وقال دونالد، في تصريحات أوردتها وكالة أنباء "بلومبرج"، إنه من المنطقي أن تكون الصين بين أولى المناطق التي سيتم الإبحار إليها مجددا، نظرا إلى أنها بدأت في السماح بوجود بعض أشكال التجمعات الاجتماعية.

وقال دونالد في مؤتمر صحفي: "لهذا السبب وحده قد تكون الصين أحد الأسواق الأولى التي يمكن أن يتم ذهاب رحلات السفن السياحية إليها مجددا"، مشيرا إلى أنه "على الرغم من ذلك، هناك مسائل أخرى، ليس أقلها ما يتعلق بالمكان الذي ستتجه إليه الرحلة البحرية".

وتوقفت الرحلات البحرية بعد سلسلة من حالات تفشي فيروس كورونا على متن سفن سياحية، ما أثار مخاوف بشأن سلامة هذا المجال.

ورغم إصابة ركاب وأفراد طواقم بحرية لعدد من شركات السفن السياحية، بمرض كوفيد ـ 19، عانت سفن كارنيفال من العديد من الحوادث الأولى والأكثر مأساوية، إذ كانت سفينتها دياموند برنسيس، يوما ما، صاحبة أكبر تفش للفيروس خارج الصين.

وأعلنت منافستها، شركة رويال كاريبيان كروزس الأمريكية، تمديد وقف رحلاتها حتى يوم 11 يونيو المقبل.

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