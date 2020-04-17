شكاوى من عدم التزام أماكن العمل فى أمريكا بمعايير الصحة والسلامة المهنية

تحقق إدارة الصحة والسلامة المهنية الأمريكية في شكاوى عدد من العمال الذين يعملون في مهن حيوية في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-)، حيث ترتبط هذه الشكاوىبالمخاوف من تعرضهم للعدوى بالفيروس.وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن صحيفة واشنطن بوست الأمريكية نقلت تلك الشكاوى عن وثائق حصلت عليها بموجب قانون حرية الحصول على المعلومات.وتنوعت أماكن العمل التي يشكو عمالها من غياب وسائل الحماية، بما في ذلك المستشفيات وشركات التشييد ومتاجر البقالة والصيدليات.وتتعلق الشكاوى بنقص أدوات الحماية الصحية مثل الأقنعة الواقية، والعمل في مناطق مزدحمة بما يتعارض قواعد التباعد الاجتماعي وضرورة وجود مساحات فاصلة كافية بين العمال لمنع انتقال العدوى بينهما.