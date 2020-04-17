عواصف ترابية تضرب محافظة الوادي الجديد

رفعت محافظة الوادى الجديد حالة الاستعداد بجميع المديريات والوحدات المحلية، بعد أن شهدت المحافظة عواصف ترابية ضربت عددا من المناطق المتفرقة، وحجبت الرؤية على الطرق السريعة، صاحبها انخفاض ملحوظ في درجة الحرارة.وقرر اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، تفعيل غرفة العمليات والأزمات والكوارث؛ للتعامل مع الأحداث الطارئة حين حدوثها.كما رفعت المستشفيات والوحدات الصحية ونقاط الإسعاف وإدارة المرور، حالة الاستعداد، تحسبًا لوقوع أي حوادث مرورية أو سقوط أشجار جراء الرياح التي تشهدها المحافظة.