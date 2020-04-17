بلاغ مجهول بتفخيخ طائرة ركاب فى روسيا.. والأمن يتفحص

قالت مصادر بأجهزة مطار "ساخالينسك"، شرقي روسيا، إن موظفي الأمن يتفحصون طائرة ركاب قادمة من موسكو بعد اتصال مجهول يفيد بوجود عبوة ناسفة.وأوضحت وكالة "إنترفاكس" أن الطائرة هي لرحلة شركة إيروفلوت SU-1742 التي وصلت من موسكو، وتلقت معلومات حول وجود عبوة ناسفة أثناء الرحلة.وأضافت الوكالة: "تم تلقي مكالمة مجهولة في موسكو، وأبلغ شخص عن عبوة ناسفة على متن طائرة، وتم تسليم المعلومات لقائد الطاقم، ومن ثم تم سحب جميع الخدمات التشغيلية في مطار يوجنو-ساخالينسك عند وصول الرحلة، وهبطت الطائرة بأمان".وأكدت الوكالة أنه تم على الفور إجلاء جميع الركاب البالغ عددهم 54 اكبًا، بالإضافة إلى 12 شخصًا من طاقم الطائرة.