رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 17 أبريل 2020 الموافق 24 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الأمن القومى» التونسى يجتمع للنظر في مجابهة «كورونا».. اليوم

الجمعة 17/أبريل/2020 - 01:06 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
أفادت دائرة الإعلام برئاسة الجمهورية التونسية، بأن مجلس الأمن القومي سيعقد اجتماعه، اليوم الجمعة، للنظر في مستجدات الوضع الصحي بالبلاد وتطور السياسة الوقائية في مجابهة فيروس "كورونا".

وقالت إذاعة "موزاييك" المحلية إن مجلس الأمن القومي سيستعرض مستجدات الوضع على الحدود الليبية ووضعية التونسيين العالقين في الخارج.

وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الصحة في تونس، أمس الخميس، تسجيل 42 حالة جديدة تحمل فيروس كورونا، إثر تحليل مسحات أخذت من 793 شخصا، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 822 حالة مؤكدة، من أصل 13930 تحليلا.

وقالت الوزارة إنها سجلت حالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد ضحايا الفيروس في البلاد إلى 37 حالة، موزعين كالتالي: 5 تونس، 5 صفاقس، 5 سوسة، 5 أريانة، 1 الكاف، 1 المهدية، 1 تطاوين، 1 بنزرت، 3 مدنين، 5 منوبة، 1 سيدي بوزيد، 1 نابل، 3 بن عروس.

وأضافت أنها فرضت الحجر المنزلي على قرابة 3500 شخص بين المخالطين للحالات المؤكدة.

وأشارت الوزارة إلى أنه ومنذ 22 مارس تم إجلاء 2905 أشخاص، من بينهم 946 شخصا أتموا فترة الحجر الصحي الإجباري، سجل من بينهم 29 حالة إصابة وافدة.

موضوعات متعلقة

رمضان 2020.. أبرز ضحايا برنامج رامز جلال «رامز مجنون رسمي»

الوزراء: تطبيق تدابير حظر يومي الجمعة والسبت على شم النسيم

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

القوى العاملة تنفي فتح باب التسجيل للعمالة غير المنتظمة مرة أخرى

الصور

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

image description

«الحركة الوطنية» يشكل هيئة مكتب أمانة الحزب بالفيوم

image description

تكثيف عمليات تعقيم ميناء الإسكندرية (صور)

الأكثر قراءة

متحدث الوزراء يكشف حقيقة تطبيق الحظر فى رمضان

القوى العاملة تنفي فتح باب التسجيل للعمالة غير المنتظمة مرة أخرى

«المصل واللقاح» يعلن موعد إنتاج لقاح فيروس كورونا

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

سر رفض السادات رئاسة النادي الأهلي.. «رغم جمع 3 آلاف توقيع يطالبه بالموافقة»

المهن الأصلية لكتاب كبار قبل الشهرة.. «حلاق وماسح أحذية وكمسري»

نجم الساعة

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

الصحة

اليوجا تخفض مستويات هرمون الذكورة 29%

«سم العنكبوت» بديلا للمسكنات الأفيونية

روسيا تتسلم سلالة «كورونا» من أمريكا لصنع لقاح

بعد 100 يوم من ظهوره.. كورونا يرعب العالم وسباق محموم لاكتشاف العلاج

منوعات

لجنة جائزة الأمير طلال الدولية تجتمع «عن بعد» لإعلان الفائزين بمليون دولار

ممر شرفي وزغاريد.. رحلة طبيب أرمنت من الإصابة بكورونا للشفاء

نسبة الاثار الموجودة في مصر بالنسبة للعالم و أنواع السياحة في مصر .. بحث عن السياحة

الـ«أون لاين».. منفذ التجار للبيع في زمن كورونا

مقالات الرأي
نرمين يسر
يفضلون الميلودراما وليس الخيال العلمي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: لا تكن مثلهم
د. محمد عفيفي
أمريكا.. إلى متى القوة العظمى الوحيدة؟
مدحت بشاى
مدرسة الدكتورة سونيا لحقوق المواطنة
المزيد

الثقافة

دار الكتب تصدر الجزء الثاني من «شفاء الأسقام ودواء الآلام»

«الثقافة» تستجيب لإنقاذ نجل المؤلف شوقى عبدالحكيم

«خليك في البيت».. «قومي ثقافة الطفل» يطلق «اسمع وعبر»

بعد قليل.. باقة طرب لـ«الحلو» و«كوميديا البؤساء» على يوتيوب «الثقافة»