«الأمن القومى» التونسى يجتمع للنظر في مجابهة «كورونا».. اليوم

أفادت دائرة الإعلام برئاسة الجمهورية التونسية، بأن مجلس الأمن القومي سيعقد اجتماعه، اليوم الجمعة، للنظر في مستجدات الوضع الصحي بالبلاد وتطور السياسة الوقائية في مجابهة فيروس "كورونا".وقالت إذاعة "موزاييك" المحلية إن مجلس الأمن القومي سيستعرض مستجدات الوضع على الحدود الليبية ووضعية التونسيين العالقين في الخارج.وفي السياق نفسه، أعلنت وزارة الصحة في تونس، أمس الخميس، تسجيل 42 حالة جديدة تحمل فيروس كورونا، إثر تحليل مسحات أخذت من 793 شخصا، ليرتفع إجمالي المصابين إلى 822 حالة مؤكدة، من أصل 13930 تحليلا.وقالت الوزارة إنها سجلت حالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد ضحايا الفيروس في البلاد إلى 37 حالة، موزعين كالتالي: 5 تونس، 5 صفاقس، 5 سوسة، 5 أريانة، 1 الكاف، 1 المهدية، 1 تطاوين، 1 بنزرت، 3 مدنين، 5 منوبة، 1 سيدي بوزيد، 1 نابل، 3 بن عروس.وأضافت أنها فرضت الحجر المنزلي على قرابة 3500 شخص بين المخالطين للحالات المؤكدة.وأشارت الوزارة إلى أنه ومنذ 22 مارس تم إجلاء 2905 أشخاص، من بينهم 946 شخصا أتموا فترة الحجر الصحي الإجباري، سجل من بينهم 29 حالة إصابة وافدة.