مسن 74 عامًا ينتصر على فيروس «كورونا» بالمغرب

أعلنت مديرية الصحة بمدينة كلميم المغربية، تماثل الحالة الوحيدة المصابة بفيروس "كورونا" على مستوى المدينة للشفاء، بعدما أثبتت التحاليل المخبرية سلبيتها وَفقا للإجراءات المعمول بها.ويبلغ الشخ المتعافى من الفيروس، 74 عاما، حيث كان تحت الرعاية الطبية بمصلحة العزل الصحي بالمركز الاستشفائي بكلميم منذ يوم 17 مارس الماضي، بعدما أكدت تحاليل مخبرية أجريت بمعهد باستور إصابته بمرض "كوفيد-19".ودعت المديرية، كافة المواطنين بالمدينة إلى الامتثال التام في الإجراءات المتخذة لمواجهة تفشي "كورونا"، عبر الالتزام بالحجر الصحي وقواعد النظافة والتعقيم، ووضع الكمامات في حالة الخروج للضرورة الملحة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.