ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية ببورصة وول ستريت

أغلقت مؤشرات الأسهم الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع جماعى، حيث أنهى مؤشر داو جونز الصناعي القياسي جلسة التداول مرتفعا 33.33 نقطة، أو 0.1%، ليصل إلى 23537.68 نقطة.وزاد مؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقا 16.19 نقطة، أو0.6%،ليصل إلى 2799.55 نقطة.وأضاف مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 139.19 نقطة، أو1.7%، ليصل إلى 8532.36 نقطة.