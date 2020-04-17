خروج 3 متعافين من كورونا لمستشفى العزل بإسنا (صور)

غادر 3 متعافين جدد، مستشفى العزل الصحي لعلاج مصابي فيروس كورونا بإسنا، وذلك بعدما كشفت التحاليل المعملية التي أجريت لهم مرتان على مدار 48 ساعة تحول إصابتهم من إيجابية إلى سلبية.وقال الدكتور حسام فتحي مدير قسم الطوارئ بمستشفى العزل بإسنا، إن المستشفى كانت قد شهدت خروج عدد جديد من المتعافين الذين خضعوا للرعاية الصحية بداخل المستشفى من مدة تتراوح ما بين 10 إلى 5 أيام، وذلك بعدما خضعوا للعلاج، وفقًا لبرتوكول وزارة الصحة المصرية، وإرشادات منظمة الصحة العالمية، وذلك بإشراف من الدكتورة إلهام محمد محمود مدير مستشفى اسنا التخصصي واستشاري مكافحة العدوي بالأمانة العامة، والدكتور محمد حمزة كشك قائد فريق العزل الصحي.وأضاف "فتحي"، خلال تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن إجمالي عدد الحالات التي خرجت من المستشفى بعد تعافيهم قد بلغ 134 حالة، وبذلك يكون مستشفى العزل بإسنا قد حقق أعلى معدلات للشفاء بين مستشفيات العزل.وأكد على أن الفترة المقبلة سوف تشهد خروج أعداد كبيرة والمتعافين، خاصةً عقب تطبيق قرار نقل المصابين الذين لا يعانون من ظهور الأعراض إلى نزل الشباب الدولي، وهذا ما سيتيح للفريق الطبي بالمستشفى توجيه كامل طاقته الحالات الاكثر احتياجًا للرعاية الطبية.