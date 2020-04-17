مطالب باستقالة مدير منظمة الصحة العالمية دعمًا لترامب

طالب مشرعون جمهوريون، الرئيس دونالد ترامب، بالتوقف عن دفع أي أموال لمنظمة الصحة العالمية حتى يستقيل الأمين العام للمنظمة.وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، يمثل طلب المشرعين دعما لانتقاد ترامب لأسلوب تعامل المنظمة التابعة للأمم المتحدة مع تفشي وباء كورونا.وكتب 17 عضوًا جمهوريًا في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي رسالة لترامب يدعمون فيها قراره الذي أعلنه هذا الأسبوع بوقف تمويل الولايات المتحدة لمنظمة الصحة العالمية.وقال الأعضاء إن على الرئيس الأمريكي أن يضع استقالة الأمين العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس شرطا لاستئناف التمويل.وأفاد الأعضاء الجمهوريون في رسالتهم بأنهم فقدوا الثقة في تيدروس وألقوا باللائمة على منظمة الصحة العالمية و"الحزب الشيوعي الصيني" في المدى الذي وصلت إليه الأزمة الصحية العالمية الحالية على الرغم من أنهم أشادوا "بالدور الحيوي" الذي تلعبه المنظمة حول العالم.وتعرض ترامب لإدانة فورية من كثير من زعماء العالم وخبراء الصحة إضافة للسياسيين الديمقراطيين في الولايات المتحدة، بعد أن أعلن تعليق المساهمات المالية الأمريكية للمنظمة التي مقرها جنيف بسبب تعاملها مع أزمة تفشي وباء كورونا.وصرح المنتقدون بأن منظمة الصحة العالمية ربما تحتاج إلى إعادة تنظيم لكن كان يتعين على ترامب ألا يحاول الضغط عليها في خضم أزمة أودت بحياة أكثر من 140 ألف شخص على مستوى العالم ودمرت اقتصادات عالمية.يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عن وقف تمويل الولايات المتحدة لمنظمة الصحة العالمية، متهما إياها بالتقصير في التعامل مع فيروس كورونا.