رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 17 أبريل 2020 الموافق 24 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

مطالب باستقالة مدير منظمة الصحة العالمية دعمًا لترامب

الجمعة 17/أبريل/2020 - 07:57 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
طالب مشرعون جمهوريون، الرئيس دونالد ترامب، بالتوقف عن دفع أي أموال لمنظمة الصحة العالمية حتى يستقيل الأمين العام للمنظمة.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، يمثل طلب المشرعين دعما لانتقاد ترامب لأسلوب تعامل المنظمة التابعة للأمم المتحدة مع تفشي وباء كورونا.

وكتب 17 عضوًا جمهوريًا في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي رسالة لترامب يدعمون فيها قراره الذي أعلنه هذا الأسبوع بوقف تمويل الولايات المتحدة لمنظمة الصحة العالمية.

وقال الأعضاء إن على الرئيس الأمريكي أن يضع استقالة الأمين العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس شرطا لاستئناف التمويل.

وأفاد الأعضاء الجمهوريون في رسالتهم بأنهم فقدوا الثقة في تيدروس وألقوا باللائمة على منظمة الصحة العالمية و"الحزب الشيوعي الصيني" في المدى الذي وصلت إليه الأزمة الصحية العالمية الحالية على الرغم من أنهم أشادوا "بالدور الحيوي" الذي تلعبه المنظمة حول العالم.

وتعرض ترامب لإدانة فورية من كثير من زعماء العالم وخبراء الصحة إضافة للسياسيين الديمقراطيين في الولايات المتحدة، بعد أن أعلن تعليق المساهمات المالية الأمريكية للمنظمة التي مقرها جنيف بسبب تعاملها مع أزمة تفشي وباء كورونا.

وصرح المنتقدون بأن منظمة الصحة العالمية ربما تحتاج إلى إعادة تنظيم لكن كان يتعين على ترامب ألا يحاول الضغط عليها في خضم أزمة أودت بحياة أكثر من 140 ألف شخص على مستوى العالم ودمرت اقتصادات عالمية.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عن وقف تمويل الولايات المتحدة لمنظمة الصحة العالمية، متهما إياها بالتقصير في التعامل مع فيروس كورونا.

موضوعات متعلقة

رمضان 2020.. أبرز ضحايا برنامج رامز جلال «رامز مجنون رسمي»

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

البرلمان يعقد جلسة لتعديل قانون الطوارئ (فيديو)

نسبة الاثار الموجودة في مصر بالنسبة للعالم و أنواع السياحة في مصر .. بحث عن السياحة

الصور

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

image description

«الحركة الوطنية» يشكل هيئة مكتب أمانة الحزب بالفيوم

image description

تكثيف عمليات تعقيم ميناء الإسكندرية (صور)

الأكثر قراءة

القوى العاملة تنفي فتح باب التسجيل للعمالة غير المنتظمة مرة أخرى

متحدث الوزراء يكشف حقيقة تطبيق الحظر فى رمضان

«المصل واللقاح» يعلن موعد إنتاج لقاح فيروس كورونا

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

سر رفض السادات رئاسة النادي الأهلي.. «رغم جمع 3 آلاف توقيع يطالبه بالموافقة»

المهن الأصلية لكتاب كبار قبل الشهرة.. «حلاق وماسح أحذية وكمسري»

نجم الساعة

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

الصحة

اليوجا تخفض مستويات هرمون الذكورة 29%

«سم العنكبوت» بديلا للمسكنات الأفيونية

روسيا تتسلم سلالة «كورونا» من أمريكا لصنع لقاح

بعد 100 يوم من ظهوره.. كورونا يرعب العالم وسباق محموم لاكتشاف العلاج

منوعات

وضع كمامة على وجه تمثال مارادونا فى بوينس آيرس

لجنة جائزة الأمير طلال الدولية تجتمع «عن بعد» لإعلان الفائزين بمليون دولار

ممر شرفي وزغاريد.. رحلة طبيب أرمنت من الإصابة بكورونا للشفاء

نسبة الاثار الموجودة في مصر بالنسبة للعالم و أنواع السياحة في مصر .. بحث عن السياحة

مقالات الرأي
نرمين يسر
يفضلون الميلودراما وليس الخيال العلمي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: لا تكن مثلهم
د. محمد عفيفي
أمريكا.. إلى متى القوة العظمى الوحيدة؟
مدحت بشاى
مدرسة الدكتورة سونيا لحقوق المواطنة
المزيد

الثقافة

دار الكتب تصدر الجزء الثاني من «شفاء الأسقام ودواء الآلام»

«الثقافة» تستجيب لإنقاذ نجل المؤلف شوقى عبدالحكيم

«خليك في البيت».. «قومي ثقافة الطفل» يطلق «اسمع وعبر»

بعد قليل.. باقة طرب لـ«الحلو» و«كوميديا البؤساء» على يوتيوب «الثقافة»