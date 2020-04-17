رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 17 أبريل 2020 الموافق 24 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رئيس البرازيل يقيل وزير الصحة ويدعو إلى إعادة فتح الاقتصاد

الجمعة 17/أبريل/2020 - 03:00 ص
جريدة الدستور
وكالات
طباعة
أقال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، وزير الصحة لويس هنريك مانديتا، اليوم الخميس، بعدما اختلف معه بشأن كيفية مكافحة فيروس كورونا المستجد، ودعا الولايات مجددًا إلى إنهاء أوامر البقاء في المنزل التي قال إنها تضر الاقتصاد.

وهون «بولسونارو» من شأن الوباء العالمي الذي أودى بحياة قرابة 2000 برازيلي حتى الآن، ووصف الفيروس بأنه «إنفلونزا بسيطة»، وانتقد حكام الولايات لفرضهم إجراءات عزل عام دعمها خبراء الصحة والوزير المقال مانديتا الذي يحظى بشعبية واسعة.

وقال الرئيس البرازيلي، في تصريحات تلفزيونية، إن مانديتا لا يقدر بشكل كامل ضرورة حماية الوظائف، ودعا مجددًا إلى استئناف النشاط الاقتصادي.

وبينما انتقد «بولسونارو» الإغلاق بشدة، فقد أصدرت وزارة الصحة في عهد مانديتا توجيهات داعمة للتباعد الاجتماعي، كما ناقضت إفادات مانديتا اليومية إشادة بولسونارو بأدوية لم تثبت فاعليتها.

وقال الوزير الجديد نيلسون تيش، في مؤتمر صحفي مشترك ردًا على سؤال عن موقف الوزارة الآن بعد توليه شؤونها إنه لن تحدث أي «تغييرات مفاجئة» في السياسة لكنه أضاف «يوجد اتفاق تام بيني وبين الرئيس».

وزاد عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البرازيل إلى 30425، بينما ارتفع عدد الوفيات أمس الخميس إلى 1924، وفقًا لبيانات وزارة الصحة، في أكبر حصيلة في أمريكا اللاتينية.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الصحة: 13 وفاة.. و168 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الوزراء: تطبيق تدابير حظر يومي الجمعة والسبت على شم النسيم

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

السيسى: نعبر معًا مرحلة فاصلة فى مواجهة كورونا

الصور

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

image description

«الحركة الوطنية» يشكل هيئة مكتب أمانة الحزب بالفيوم

image description

تكثيف عمليات تعقيم ميناء الإسكندرية (صور)

الأكثر قراءة

متحدث الوزراء يكشف حقيقة تطبيق الحظر فى رمضان

القوى العاملة تنفي فتح باب التسجيل للعمالة غير المنتظمة مرة أخرى

«المصل واللقاح» يعلن موعد إنتاج لقاح فيروس كورونا

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

سر رفض السادات رئاسة النادي الأهلي.. «رغم جمع 3 آلاف توقيع يطالبه بالموافقة»

المهن الأصلية لكتاب كبار قبل الشهرة.. «حلاق وماسح أحذية وكمسري»

نجم الساعة

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

الصحة

اليوجا تخفض مستويات هرمون الذكورة 29%

«سم العنكبوت» بديلا للمسكنات الأفيونية

روسيا تتسلم سلالة «كورونا» من أمريكا لصنع لقاح

بعد 100 يوم من ظهوره.. كورونا يرعب العالم وسباق محموم لاكتشاف العلاج

منوعات

لجنة جائزة الأمير طلال الدولية تجتمع «عن بعد» لإعلان الفائزين بمليون دولار

ممر شرفي وزغاريد.. رحلة طبيب أرمنت من الإصابة بكورونا للشفاء

نسبة الاثار الموجودة في مصر بالنسبة للعالم و أنواع السياحة في مصر .. بحث عن السياحة

الـ«أون لاين».. منفذ التجار للبيع في زمن كورونا

مقالات الرأي
نرمين يسر
يفضلون الميلودراما وليس الخيال العلمي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: لا تكن مثلهم
د. محمد عفيفي
أمريكا.. إلى متى القوة العظمى الوحيدة؟
مدحت بشاى
مدرسة الدكتورة سونيا لحقوق المواطنة
المزيد

الثقافة

دار الكتب تصدر الجزء الثاني من «شفاء الأسقام ودواء الآلام»

«الثقافة» تستجيب لإنقاذ نجل المؤلف شوقى عبدالحكيم

«خليك في البيت».. «قومي ثقافة الطفل» يطلق «اسمع وعبر»

بعد قليل.. باقة طرب لـ«الحلو» و«كوميديا البؤساء» على يوتيوب «الثقافة»