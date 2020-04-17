وفاة أحد المصابين بفيروس كورونا فى السودان
الجمعة 17/أبريل/2020 - 02:13 ص
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أعلنت وزارة الصحة في ولاية الخرطوم وفاة أحد المصابين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الوفيات في السودان إلى 6 حالات.
وقالت وزارة الصحة بولاية الخرطوم - في تصريح لوكالة السودان للانباء (سونا) - إن المتوفى عمره 65 عاما، وهو من سكان ولاية الخرطوم.
وسجل السودان 32 اصابة بفيروس كورونا، بينها 6 وفيات و3 حالات تماثلت للشفاء، ومن المقرر أن يُفرض اعتبارا من بعد غد إغلاق كامل لولاية الخرطوم، لمدة 3 أسابيع.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وقالت وزارة الصحة بولاية الخرطوم - في تصريح لوكالة السودان للانباء (سونا) - إن المتوفى عمره 65 عاما، وهو من سكان ولاية الخرطوم.
وسجل السودان 32 اصابة بفيروس كورونا، بينها 6 وفيات و3 حالات تماثلت للشفاء، ومن المقرر أن يُفرض اعتبارا من بعد غد إغلاق كامل لولاية الخرطوم، لمدة 3 أسابيع.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.