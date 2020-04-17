وفاة أحد المصابين بفيروس كورونا فى السودان

أعلنت وزارة الصحة في ولاية الخرطوم وفاة أحد المصابين بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الوفيات في السودان إلى 6 حالات.وقالت وزارة الصحة بولاية الخرطوم - في تصريح لوكالة السودان للانباء (سونا) - إن المتوفى عمره 65 عاما، وهو من سكان ولاية الخرطوم.وسجل السودان 32 اصابة بفيروس كورونا، بينها 6 وفيات و3 حالات تماثلت للشفاء، ومن المقرر أن يُفرض اعتبارا من بعد غد إغلاق كامل لولاية الخرطوم، لمدة 3 أسابيع.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.