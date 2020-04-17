«الإفتاء»: من يجمع الناس بحجة الصلاة فى ظل كورونا «آثم»

أكد الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن التحايل على قرارات الدولة في وقت الأزمات، وخصوصًا وقت انتشار فيروس كورونا، أسلوب مرفوض.وأضاف: «نقول بوضوح في مثل هذه الأوقات أنه ينبغي التزام كل متدين وعاقل بالإجراءات التي توضحها الجهات المعنية، ومن يخالف ذلك آثم».وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أنه في مثل حالة تجميع الناس ولو بزعم الصلاة فوق أسطح المنازل، رافضًا الالتزام بالإجراءات، فإن ذلك يعرض الناس للأذى والضرر البالغ، ولذلك من يجمع الناس بأي حجة من الحجج ويخالف الإجراءات الصحية والوقائية فهو آثم.