ترامب: نانسى بيلوسى مجنونة وسياسية فاشلة

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي بـ"المجنونة"، وذلك بسبب دعوتها المنتشرة منذ عدة أسابيع لزيارة "المدينة الصينية" بسان فرانسيسكو بالتزامن مع تفشي وباء كورونا المستجد عالميًا.وجاءت تصريحات الرئيس الأمريكي بعد نشر مقطع فيديو يوثق تصريحات "بيلوسي" يوم 24 فبراير تقول فيها إن الوجود في "المدينة الصينية" أمر آمن نظرا للإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها.وقال دونالد ترامب: "نانسي بيلوسي المجنونة حذفت هذا المقطع من حسابها على تويتر، أرادت أن يحتشد الجميع في المدينة الصينية بعد أن أغلقت الحدود مع الصين".وأضاف الرئيس الأمريكي، مهاجما زعيمة الديمقراطيين في مجلس النواب التي كانت من أكبر مؤيدي المبادرة الفاشلة لعزله: "هي تتحمل، بناء على تصريحاتها، المسئولية عن وفاة كثيرين، إنها سياسية غير مؤهلة من الدرجة الثالثة".وتمثل "بيلوسي" ضحية ثالثة لاتهامات ترامب في الآونة الأخيرة بتحمل المسئولية عن الوضع الوبائي في الولايات المتحدة، التي تعتبر الدولة الأولى عالميا من حيث الإصابات والوفيات بفيروس "كورونا" المستجد.