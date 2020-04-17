صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الساعات الأولي من صباح اليوم الجمعة، بأن الولايات المتحدة الأمريكية ستعود لفتح الاقتصاد بشكل تدريجي حسب ظروف كل ولاية.وقال ترامب: «علينا إعادة فتح اقتصادنا والعودة للعمل بسرعة»، حسبما أفاد موقع «سكاي نيوز عربية»يشار إلى أن الرئيس الأمريكي قد أعلن باستئناف الأنشطة ورفع القيود المتعلقة بفيروس كورونا المستجد على ثلاث مراحل، بالنظر إلى تراجع انتشار الوباء، بحسب ما جاء في وثيقة نشرتها وسائل الإعلام الأمريكية أمس الخميس.جدير بالذكر، أن فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 بمدينة ووهان الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.