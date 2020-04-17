البابا تواضروس يترأس «الجمعة الحزينة» بدير الأنبا بيشوى.. اليوم

يترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، اليوم؛ الجمعة العظيمة والمعروفه بـ"الجمعة الحزينة" بدير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.يشاركه في صلاة "الجمعة الحزينة" بعض من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والذي يأتي على رأسهم الأنبا دانيال سكرتير المجمع المقدس وأسقف المعادي والأنبا يوليوس الأسقف العام لكنائس مصر القديمة، والأنبا مارتيريوس أسقف كنائس شرق السكك الحديد.ويختتم اليوم الأقباط أسبوع الآلام، الذي يعد أحد أهم الأسابيع المقدسة لدى الكنيسة، ويستمر حتى "الجمعة الحزينة"، حيث يعتمدون فيه زيادة عدد ساعات الصوم الانقطاعي من الثانية عشر مساء وحتى الرابعة عصر اليوم الثاني أو حسب مقدرة كل واحد.