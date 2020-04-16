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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

نائب محافظ الجيزة يتفقد المعتمدية للاطمئنان على الخدمات المقدمة للأهالي

الخميس 16/أبريل/2020 - 11:35 م
إبراهيم الشهابي
إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيز
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تفقد إبراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة اليوم الخميس، قرية المعتمدية للاطمئنان على تقديم الخدمات والاحتياجات الأساسية لأهالي القرية.

يأتى ذلك في إطار تكليفات أحمد راشد محافظ الجيزة بالمرور الدوري ومتابعة قرية المعتمدية للتأكد من تنفيذ إجراءات العزل والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية اللازمة لفيروس كورونا حفاظا على سلامة أهالى القرية والوقوف على مدى صحتهم وتلبية الاحتياجات والاطمئنان على تقديم جميع الخدمات لأهالي القرية.

واطمأن نائب المحافظ على تقديم جميع الخدمات والسلع الغذائية والتموينية لأهالي القرية وأن جميع المخابز بالقرية تعمل بصفة منتظمة ومستمرة.

ووجه نائب المحافظ، خلال جولته التفقدية للقرية، باستمرار أعمال التعقيم والتطهير لشوارع القرية والاهتمام بمنظومة النظافة ورفع القمامة أولا بأول، وتقديم كافة الخدمات الصحية والاحتياجات الأساسية لأهالي القرية.

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