روسيا والسعودية تؤكدان التزامهما بخفض إنتاج النفط

أكد وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، ونظيره السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، التزام بلديهما بـ"الاتفاق التاريخي" حول خفض إنتاج النفط.وقالت وزارة الطاقة الروسية، في بيان لها أوردته قنوات روسية، مساء اليوم الخميس، إن وزير الطاقة الروسي ونظيره السعودي أجريا، اتصالا هاتفيا في إطار الاتصالات الدورية بشأن الأوضاع في أسواق النفط.وشدد الجانبان على أن كلا البلدين ملتزمان بشكل راسخ بتطبيق التخفيضات المستهدفة المتفق عليها، وسيستمران في مراقبة أوضاع السوق النفطية عن كثب.وشدد نوفاك وبن سلمان على أن روسيا والسعودية "على أتم الاستعداد لاتخاذ أي إجراءات إضافية بالمشاركة مع الدول الأعضاء في اتفاق أوبك+ والمنتجين الآخرين، إذا تطلبت الضرورة ذلك".كما أعرب الجانبان عن ثقة بلادهما بأن الشركاء في اتفاق "أوبك+" والمنتجين الآخرين سينفذون التزاماتهم لتحقيق الأهداف المرجوة.وكانت الدول الأعضاء في منظمة "أوبك" والأطراف الكبرى الأخرى المنتجة للنفط بقيادة روسيا، في إطار عمل مجموعة "أوبك+"، يوم 12 أبريل الجاري، اتفقت على تقليص الإنتاج النفطي بواقع 9.7 مليون برميل يوميا في شهري مايو ويونيو، عقب هبوط حاد لأسعار النفط في الأسواق العالمية بسبب عوامل عدة على رأسها تفوق العرض على الطلب وجائحة فيروس كورونا المستجد.