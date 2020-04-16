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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

محافظ كفر الشيخ يكشف تفاصيل عزل 500 أسرة بسبب إصابة 6 بـ«كورونا»

الخميس 16/أبريل/2020 - 11:29 م
اللواء جمال نور الدين
اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ
رباب الأهواني
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كشف اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، عن أنه تم عزل نحو 500 أسرة بكفر عجمى بالمحافظة بعد ثبوت إصابة 6 حالات بسبب فيروس كورونا.

وقال المحافظ خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" تقديم الإعلامى أحمد موسى، إن حالة إصابة بفيروس كورونا نقلت العدوى لأفراد أسرتها، لافتا إلى أن هذه الحالة كانت فى زيارة إلى إحدى المحافظات المجاورة.

وأضاف أنه تم أيضا اكتشاف حالة مصابة بفيروس كورونا اليوم، وتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية معها، وتم سحب عينات لجميع المرافقين، مؤكدا أنه سيتم إغلاق مصيف بلطيم تماما يوم شم النسيم.

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