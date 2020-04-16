محافظ كفر الشيخ يكشف تفاصيل عزل 500 أسرة بسبب إصابة 6 بـ«كورونا»

كشف اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، عن أنه تم عزل نحو 500 أسرة بكفر عجمى بالمحافظة بعد ثبوت إصابة 6 حالات بسبب فيروس كورونا.وقال المحافظ خلال مداخلة هاتفية له مع برنامج "على مسئوليتى" المذاع عبر فضائية "صدى البلد" تقديم الإعلامى أحمد موسى، إن حالة إصابة بفيروس كورونا نقلت العدوى لأفراد أسرتها، لافتا إلى أن هذه الحالة كانت فى زيارة إلى إحدى المحافظات المجاورة.وأضاف أنه تم أيضا اكتشاف حالة مصابة بفيروس كورونا اليوم، وتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية معها، وتم سحب عينات لجميع المرافقين، مؤكدا أنه سيتم إغلاق مصيف بلطيم تماما يوم شم النسيم.