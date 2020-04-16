«الأوقاف»: تعيين 111 إمامًا جديدًا على مستوى الجمهورية

اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة، تعيين 111 إمامًا وخطيبًا جديدًا على مستوى الجمهورية من الناجحين بمسابقة الأئمة رقم 1 لسنة 2016م (الإعلان التكميلي الخامس - المرحلة الثالثة).ودعت وزارة الأوقاف - في بيان اليوم الخميس - من تم تعيينهم للحضور إلى الإدارة العامة للموارد البشرية بديوان عام الوزارة ومعهم أصول المستندات بما في ذلك أصل شهادة التأهيل للناجحين من ذوى الاحتياجات الخاصة اعتبارًا من يوم الأحد المقبل ولمدة شهر، مؤكدة أن من لم يستوف جميع أوراق تسلمه العمل في موعد أقصاه 18 مايو المقبل سيعد غير راغب في التعيين، ويسقط حقه في المطالبة به لاحقًا.