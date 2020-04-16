ضبط 3 ألاف قفاز وكمامة مجهولة المصدر في بورسعيد

أكد ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين ببورسعيد، ضبط 2500 قفاز و500 كمامة و350 زجاجة كحول مجهولة المصدر، في أحد الصيدليات بحي المناخ، ما قد يسبب الضرر على المواطنين.وقال بيان عن مديرية التموين ببورسعيد، إنه انطلقت ظهر اليوم حملة مكبرة بقيادة مجدي الخضر، وكيل المديرية، والمقدم حسام رمضان، رئيس مباحث التموين، تمكنت من ضبط صيدلية بنطاق حي المناخ وبها الكميات المذكورة، وتم التحفظ على الكمية المضبوطه وتحرر محضر رقم 1423 لسنة 2020 جنح المناخ وجاري العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.