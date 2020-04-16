محافظ الإسكندرية يشهد أعمال تطوير مزلقان ترام شارع المعسكر الروماني

شهد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، مساء اليوم، أعمال تطوير وإعادة تأهيل ورفع كفاءة مزلقان ترام شارع المعسكر الروماني بمنطقة رشدي شرق الإسكندرية، والتي تتم في الاتجاهين، حيث تتم أعمال تغيير القضبان مساء اليوم، ليتم إعادة تطوير ورفع كفاءة أعمال الرصف به من خلال تطوير الطبقة البازلتية وطبقة الأساس والأسفلت خلال يومي الجمعة والسبت.وشدد الشريف، على مسئولي هيئة النقل العام ومديرية الطرق، بضرورة أن تتم الأعمال بالكفاءة والسرعة المطلوبة، حفاظا على أرواح المواطنين، مشددا على استغلال فترة الحظر في الانتهاء من الأعمال.جاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والمهندسة أمل محمود مدير مديرية الطرق بالثغر، والمهندس محمد زكريا رئيس هيئة النقل العام، واللواء عصمت الأشقر مستشار المحافظ، وجميع المسئولين من الجهات المعنية.