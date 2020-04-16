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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

الصحة: «غيرنا بروتوكول العلاج ومسح كورونا بالمستشفيات مجانًا»

الخميس 16/أبريل/2020 - 11:16 م
الدكتور حسام حسني
الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية
رباب الأهواني
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قال الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا في وزارة الصحة، إنه يتم عمل مسح عينات كورونا في المسشتفيات الخاصة والعامة مجانًا.

وأضاف «حسني»، خلال لقاء له اليوم، مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج «مساء dmc» المذاع على قناة «dmc»: «نراهن على وعي المواطن المصري في انخفاض الإصابات والوفيات، وأن فيروس كورونا ليس قاتلًا لكنه سريع الانتشار، وأصاب أكثر من 2 مليون شخص على مستوى العالم».

ولفت إلى أن بعض الدول طبقت تجربة الحظر الجزئي لمنع انتشاره، مضيفًا: «أرقام الوفيات بفيروس كورونا في مصر حقيقية، ولا يوجد لدينا أي تقصير في عدد الفحوصات التي تتم للمصابين، ونتواصل مع الدول الأوروبية والصين بشكل مستمر بشأن الإصابات بالفيروس».

وتابع: «اللجنة غيرت البروتوكول العلاجي الخاص بالاشتباه في حالات الإصابة بكورونا، وندرس بعض الأبحاث الموجودة في الدول الخارجية للاستفادة منها حول الوضع في مصر، وما زلنا في وضع جيد والدولة تقوم بواجبها على أكمل وجه».

واختتم: «هناك تجارب سريرية متوقع أن تنتهي بعد أسبوعين وحققنا نجاحات في مصر، وهناك تجارب سريرية ستتم على 50 مريضا، والرعاية الصحية المبكرة تجعل نسبة الشفاء من كورونا 100%».

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