«المجتمعات العمرانية»: العمل بكامل الطاقة في «حدائق العاصمة»

تفقد المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، للمرة الثانية خلال الأسبوع الجاري، مشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة بدر الجديدة، يرافقه المهندس عمار مندور، رئيس جهاز مدينة بدر ومعاونين ونواب رئيس الجهاز.وتابع بهجات، خلال الجولة التفقدية، تنفيذ المرحلة الرابعة لمشروع الاإسكان الاجتماعي بحدائق العاصمة، بالإضافة إلى أعمال المرافق والبنية التحتية للمشروع.وأكد بهجات، على سير العمل بالمشروع، وأن المواقع تعمل بكامل طاقتها مع اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية العاملين بالمواقع من فيروس كورونا المستجد.