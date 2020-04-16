تشيع ثاني متوفاة بكورونا في كفر الدوار بالبحيرة.. وتعقيم المقابر

شيع العشرات من أهالي قرية "بولين" التابعة لمركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، قبل قليل، جثمان ثاني ضحية لفيروس كورونا بالقرية لسيدة 70 عاما إلى مثواها الأخير، توفيت اليوم الخميس بمستشفى العجمي للعزل الصحي.وأدى العشرات من أهالي القرية صلاة الجنازة على المتوفاة مرتدين الكمامات الطبية واقفين على مسافات متباعدة أثناء أداء الصلاة عليه بمدافن القرية وسط تواجد أمني مكثف على مداخل ومخارج القرية.وقال مصدر طبي بمديرية الشئون الصحية بالبحيرة، في تصريحات صحفية، إنه سيتم رش وتعقيم القرية ومنطقة المقابر كإجراء احترازي ووقائي عقب عملية الدفن، موضحا أنه تم تسليم الشخص الذي دفن ضحية كورونا بالقرية بدلة وقائية كاملة لارتداها، وكذا ماسكات وجوانيتات طبية وغطاء وقائي للوجه.