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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ بورسعيد: رفع حالة الطوارئ بجميع الأجهزة التنفيذية خلال شم النسيم

الخميس 16/أبريل/2020 - 11:08 م
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
بورسعيد:شيماء رشاد
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أعلن اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عن رفع حالة الطوارئ القصوى بجميع أجهزة المحافظة التنفيذية، خلال يوم شم النسيم مع عمل غرفة عمليات المحافظة على مدار 24 ساعة لتلقي أي بلاغات أو شكاوى.

وشدد محافظ بورسعيد على جميع رؤساء الأحياء بتواجد جميع العاملين في الأحياء بالشوارع، وقيامهم بدورهم على الوجه الأكمل في منع تواجد المواطنين بالحدائق والمتنزهات والشواطئ والميادين.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده محافظ بورسعيد، مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، بحضور المهندس عمرو عثمان، نائب محافظ بورسعيد، واللواء يوسف الشاهد، سكرتير عام المحافظة، واللواء حسام بدرة، مساعد مدير الأمن.

وشدد المحافظ، على رؤساء الأحياء بالاستمرار في إزالة الأسواق العشوائية، والتي تشكل بؤرة لانتشار فيروس كورونا المستجد، مؤكدا الالتزام باستمرار إغلاق الشواطئ ومنع تواجد المواطنين بالحدائق والمتنزهات.

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