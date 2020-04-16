الجيش اليمنى يتصدى لهجمات ميليشيا الحوثى على مواقعه غرب مأرب

نجحت قوات الجيش اليمني اليوم الخميس، في صد هجوم شنته ميليشيا الحوثي الانقلابية، على مواقعها غرب محافظة مأرب.وذكر موقع (سبتمبر نت) التابع للجيش اليمني، أن ميليشيا الحوثي شنت عدة هجمات على مواقع الجيش الوطني في المخدرة وصرواح، وتمكنت قوات الجيش من إفشال تلك الهجمات وتكبيد الميليشيات خسائر بشرية فادحة.وأضاف أن قوات الجيش اليمني أحبطت محاولات هجومية عدة لمليشيا الحوثي المتمردة المدعومة من إيران في محافظة الجوف، وتمكنت قوات الجيش من إفشال محاولة تسلل للمليشيا الانقلابية شرقي مدينة الحزم، وكبدتها قتلى وجرحى، كما أفشلت قوات الجيش هجمات مماثلة للمليشيا المتمردة في جبل صلب، ونجد العتق، ومنطقة العيرف، بمديرية نهم، شرقي العاصمة صنعاء.وتواصل قوات الجيش اليمني التزامها بوقف إطلاق النار الذي أعلنه تحالف دعم الشرعية، بقيادة المملكة العربية السعودية، من جانب واحد استجابة لدعوة الأمين العام للأمم المتحدة لمواجهة تبعات انتشار فيروس كورونا المستجد.