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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

روسيا: مستعدون للمشاركة فى التجارب الدولية لعلاجات «كورونا» الـ4 الواعدة

الخميس 16/أبريل/2020 - 11:05 م
وزير الصحة في الروسي
وزير الصحة في الروسي ميخائيل موراشكو
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قال وزير الصحة في الروسي، ميخائيل موراشكو، اليوم الخميس، إن بلاده مستعدة للانضمام إلى التجارب السريرية لمنظمة الصحة العالمية بشأن العلاجات التاجية الأربعة الواعدة.

ونقلت الخدمة الصحفية بالوزارة عن موراشكو قوله: "نحن على استعداد للمشاركة فى تجربة التعضيد السريرية العشوائية متعددة المراكز الدولية لمنظمة الصحة العالمية"، وفقا لوكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

ومحليا، أعلنت نائب عمدة موسكو للتنمية الاجتماعية، أناستاسيا راكوفا، اليوم الخميس، عن تعافي 189 مصابًا بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، بعد خضوعهم للعلاج من الإصابة في موسكو.

وقالت راكوفا، للصحفيين: "خلال الـ24 ساعة الماضية في موسكو، تعافى 189 شخصًا بعد الخضوع لعلاج فيروس كورونا، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للأشخاص الذين تعافوا من العدوى إلى 1394.. هذه ديناميات جيدة جدًا ومستقرة".

ووفقا لها، لتأكيد عدم وجود إصابة لدى الشخص، يجري الأطباء دراسات خاصة بعد العلاج، ففي موسكو، يخضع المرضى الذين تم تشخيص إصابتهم بالفيروس التاجي للعلاج إما في المستشفيات أو في المنزل، استنادًا إلى حالتهم.

وأعلن مقر عمليات مكافحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد- 19" في روسيا، أمس الأربعاء، عن تسجيل 3388 إصابة جديدة بالفيروس في 65 إقليمًا من أقاليم البلاد، بينهم 1774 إصابة في العاصمة موسكو و272 حالة بضواحي العاصمة، ليبلغ عدد الإصابات الإجمالي 24490 إصابة.

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