الجيش السودانى يعلن «مقر القيادة» منطقة عسكرية ممنوع الاقتراب منها

القيادة

أعلنت القوات المسلحة السودانية، مساء اليوم، أن المنطقة حول القيادة منطقة عسكرية وممنوع الاقتراب منها، وأنستتخذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير اللازمة.وقال الجيش السوداني، في بيان له، إن القوات المسلحة ظلت الدرع الواقية لتراب هذا الوطن وحماية مكتسبات ثورة شعبه المجيدة، لكن استغلت بعض العناصر المناوئة لثورة الشعب الظروف الطارئة التي تعيشها البلاد، وأخذت تروج للاقتراب والاعتصام أمام القيادة العامة للقوات المسلحة من أجل تحقيق أجندتها.وأوضح البيان، أنه بناءً علي هذا الموقف تم إعلان المنطقة حول القيادة منطقة عسكرية وممنوع الاقتراب منها، مع قفل الطرق المؤدية إلي القيادة العامة للقوات المسلحة وما حولها اعتبارا من الساعة السادسة صباحا يوم غد الجمعة إلي حين إشعار آخر.وأهابت القوات المسلحة بكل جماهير الشعب السوداني الابتعاد عن هذه المنطقة المغلقة حفاظا على الأمن والاستقرار، مشددة على أن القوات المسلحة ستظل حارسا أمينا لهذا الوطن.