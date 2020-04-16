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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جامعة بني سويف تشيد نصبا تذكاريا تخليدا لشهداء الجيش الأبيض

الخميس 16/أبريل/2020 - 11:02 م
منصور حسن
منصور حسن
بنى سويف - محمد حفيظ
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كلف الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الخميس، في سابقة هي الأولى من نوعها، الدكتور محمد ماضي أستاذ النحت والتشكيل الفراغي بعمل تصميم لنصب تذكاري تمجيدا لأرواح شهداء فيروس كورونا من الأطقم الطبية والتى تشمل أطباء صيادلة، تمريض، اخصائي المعامل والأشعة مسعفين.

وتأتي مبادرة جامعة بني سويف كأول جامعة تقيم نصبا تذكاريا لشهداء الواجب الطبي عرفانا لهم وتقديرا لمجهوداتهم وتمجيدا لأرواحهم الذكية، كشهداء الواجب وكدروع بشرية لإنقاذ العديد من المرضى.

وسيتم وضع التمثال في ميدان شهداء الجيش الأبيض الواقع في تقاطع نهاية شارع عبد السلام عارف بكورنيش النيل بجوار مستشفى التأمين الصحي ومركز المؤتمرات، بارتفاع سبعة أمتار تقريبا. وذلك تحت إشراف الدكتور هشام بشرى مستشار رئيس الجامعة للتطوير ونائب رئيس الجامعة السابق لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وصاغ الفنان النصب بشكل تحليلي في صورة فراغية لفيروس كورونا يتوسطة حائطا مشقوقا نصفين، بلون داكن للدلالة على بشاعة الفيروس المتهاوي ويتوسط الحائط المشقوق يدان بلون ابيض تساند إحداهما الأخرى تمثلان الطاقم الطبي، وينطلق منهما طائرا مستعد للانطلاق ممثلا روح الشهيد التي فاضت إلى بارئها بعد أن أدت واجبها على أكمل وجه منتصرة وسعيدة، ويعلوا الحائط المنقسم كلمة الجيش الأبيض كعنصر تعبيري مقروء يعلن عن هويته ليتوج النصب التذكاري ويعطيه رسوخا وشموخا وعزة.

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