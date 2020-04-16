سامى مغاورى يواصل تصوير مسلسل «ونسنى»

يواصل الفنان سامي مغاوري، تصوير مشاهده ضمن أحداث مسلسل "ونسني" الذي يشارك في بطولته بجانب نجوم برنامج Snl بالعربي، والمقرر عرضه خلال شهر رمضان المقبل.وقال "مغاوري"، في تصريحات صحفية له، إنه يجسد دور أب لشباب متهورين ضمن الأحداث، مشيرًا إلى أنه يواصل التصوير بشكل شبه يومي، سعيًا منهم للحاق بموسم رمضان المقبل، ويكثف المخرج رامي رزق الله ساعات تصوير العمل مع مراعاة توقيت حظر التجوال المطبق للحد من انتشار فيروس كورونا.مسلسل "ونسني" من تأليف ورشة كتابة تامر فرج، وإخراج رامي رزق الله، ويناقش العديد من الموضوعات بشكل كوميدي، ويشارك في بطولته العديد من النجوم والنجمات الشباب ممن اشتهروا من خلال برنامج SNL بالعربي، مثل إسلام إبراهيم ومحمود الليثي وأحمد سلطان ونانسي صلاح، كما يتضمن أكثر من ضيف شرف خلال أحداثه.