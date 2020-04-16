بعد 35 ساعة.. استمرار تصليح ماسورة مياه أغرقت «الوراق» بالجيزة

تواصل شركة مياه الشرب والصرف الصحي، أعمال صيانة وتصليح الماسورة المركزية التي انفجرت صباح أمس الأربعاء بمنطقة الوراق في الجيزة، واستمر العمال فيها قرابة 35 ساعة لحل الأزمة، التي تسببت في انقطاع المياه عن المنطقة حتى الوقت الحالي.وتسعى الشركة بمعاونة حي منطقة الوراق، ومساعدة عمال الطوارئ، لإصلاح كسر ماسورة الطرد التي انفجرت صباح أمس بعزبه الخلايفة، ومن المقرر أن تعود المياه تدريجيا خلال الساعات القادمة بحد أقصى ظهر غدا الجمعة.وانفجرت ماسورة مياه مركزية، صباح أمس الأربعاء، بإحدى شوراع منطقة الوراق التابعة لمحافظة الجيزة، الأمر الذي أدى لغرق العديد من الشوارع المجاورة تحديدا بعزبة الخليفة وانتشار المياه فيها، كما أنها تطرقت لداخل المنازل.وسرعان ما أرسل حي وراق عددا من سيارات شفط المياه لحل الأزمة سريعًا، خاصة بعد أن وصلت لداخل المنازل كونها ماسورة كرد رئيسية بالشارع، وجاري العمل حاليا على حل الأزمة وشفط المياه سريعا التي أغرقت الشوراع.