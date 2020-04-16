كندا: سنواصل الاستماع للنصائح الطبية قبل عودة الشركات للعمل

قال وزير التنمية الاقتصادية بمقاطعة أونتاريو الكندية فيك فيديلي، اليوم الخميس إن حكومة المقاطعة ستستمر في الاستماع إلى المسؤولين الصحيين وتقرر متى يجب أن تكون الشركات قادرة على العودة إلى العمل، مؤكدا أن الالتزام بالنصائح الطبية سيساعد سكان أونتاريو على العودة إلى العمل بشكل أسرع مع السيطرة على جائحة فيروس كورونا المستجد.وأضاف فيديلي - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - "أعتقد أن رئيس الوزراء دوج فورد كان واضحا جدا هذا الأسبوع، وقال إنك تعرف أننا بدأنا نرى بعض الضوء في نهاية النفق، ولكن، كما تعلمون، في حين أن مجتمع الأعمال يشبه الخيول جاهزة عند البوابة لتنطلق نحتاج أن نتأكد من أننا نستمع إلى المسؤول الطبي للصحة، ونحن نفعل ذلك، العودة إلى الأعمال ببطء ولكن بثبات أعتقد أن هذه هي الاستراتيجية، لذا، سنستمر في الاستماع إلى المسئول الطبي عن الصحة وسنقرر متى يمكن للشركات العودة للعمل".وأكد أن القضية الأساسية للحكومة هي "المحافظة على سلامة ورفاهية جميع العائلات في أونتاريو، لافتا إلى أن رئيس وزراء المقاطعة أكد أنه إذا لم يتم تعديل المنحنى، فيمكننا رؤية 80 ألف شخص مصاب، وما يصل إلى 1600 حالة وفاة، لذلك، نحن بحاجة للبقاء في المنزل".