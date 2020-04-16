رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 17 أبريل 2020 الموافق 24 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كندا: سنواصل الاستماع للنصائح الطبية قبل عودة الشركات للعمل

الخميس 16/أبريل/2020 - 10:57 م
كندا
كندا
أ ش أ
طباعة
قال وزير التنمية الاقتصادية بمقاطعة أونتاريو الكندية فيك فيديلي، اليوم الخميس إن حكومة المقاطعة ستستمر في الاستماع إلى المسؤولين الصحيين وتقرر متى يجب أن تكون الشركات قادرة على العودة إلى العمل، مؤكدا أن الالتزام بالنصائح الطبية سيساعد سكان أونتاريو على العودة إلى العمل بشكل أسرع مع السيطرة على جائحة فيروس كورونا المستجد.

وأضاف فيديلي - في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط - "أعتقد أن رئيس الوزراء دوج فورد كان واضحا جدا هذا الأسبوع، وقال إنك تعرف أننا بدأنا نرى بعض الضوء في نهاية النفق، ولكن، كما تعلمون، في حين أن مجتمع الأعمال يشبه الخيول جاهزة عند البوابة لتنطلق نحتاج أن نتأكد من أننا نستمع إلى المسؤول الطبي للصحة، ونحن نفعل ذلك، العودة إلى الأعمال ببطء ولكن بثبات أعتقد أن هذه هي الاستراتيجية، لذا، سنستمر في الاستماع إلى المسئول الطبي عن الصحة وسنقرر متى يمكن للشركات العودة للعمل".

وأكد أن القضية الأساسية للحكومة هي "المحافظة على سلامة ورفاهية جميع العائلات في أونتاريو، لافتا إلى أن رئيس وزراء المقاطعة أكد أنه إذا لم يتم تعديل المنحنى، فيمكننا رؤية 80 ألف شخص مصاب، وما يصل إلى 1600 حالة وفاة، لذلك، نحن بحاجة للبقاء في المنزل".

موضوعات متعلقة

القوى العاملة تنفي فتح باب التسجيل للعمالة غير المنتظمة مرة أخرى

نسبة الاثار الموجودة في مصر بالنسبة للعالم و أنواع السياحة في مصر .. بحث عن السياحة

متحدث «الوزراء» يحذر: تنفيذ قرارات الحكومة بـ«شدة» في شم النسيم

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

الصور

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

image description

«الحركة الوطنية» يشكل هيئة مكتب أمانة الحزب بالفيوم

image description

تكثيف عمليات تعقيم ميناء الإسكندرية (صور)

الأكثر قراءة

متحدث الوزراء يكشف حقيقة تطبيق الحظر فى رمضان

«المصل واللقاح» يعلن موعد إنتاج لقاح فيروس كورونا

القوى العاملة تنفي فتح باب التسجيل للعمالة غير المنتظمة مرة أخرى

البرلمان يعقد جلسة لتعديل قانون الطوارئ (فيديو)

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

سر رفض السادات رئاسة النادي الأهلي.. «رغم جمع 3 آلاف توقيع يطالبه بالموافقة»

المهن الأصلية لكتاب كبار قبل الشهرة.. «حلاق وماسح أحذية وكمسري»

نجم الساعة

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

الصحة

اليوجا تخفض مستويات هرمون الذكورة 29%

«سم العنكبوت» بديلا للمسكنات الأفيونية

روسيا تتسلم سلالة «كورونا» من أمريكا لصنع لقاح

بعد 100 يوم من ظهوره.. كورونا يرعب العالم وسباق محموم لاكتشاف العلاج

منوعات

لجنة جائزة الأمير طلال الدولية تجتمع «عن بعد» لإعلان الفائزين بمليون دولار

ممر شرفي وزغاريد.. رحلة طبيب أرمنت من الإصابة بكورونا للشفاء

نسبة الاثار الموجودة في مصر بالنسبة للعالم و أنواع السياحة في مصر .. بحث عن السياحة

الـ«أون لاين».. منفذ التجار للبيع في زمن كورونا

مقالات الرأي
نرمين يسر
يفضلون الميلودراما وليس الخيال العلمي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: لا تكن مثلهم
د. محمد عفيفي
أمريكا.. إلى متى القوة العظمى الوحيدة؟
مدحت بشاى
مدرسة الدكتورة سونيا لحقوق المواطنة
المزيد

الثقافة

دار الكتب تصدر الجزء الثاني من «شفاء الأسقام ودواء الآلام»

«الثقافة» تستجيب لإنقاذ نجل المؤلف شوقى عبدالحكيم

«خليك في البيت».. «قومي ثقافة الطفل» يطلق «اسمع وعبر»

بعد قليل.. باقة طرب لـ«الحلو» و«كوميديا البؤساء» على يوتيوب «الثقافة»