رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 17 أبريل 2020 الموافق 24 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

رش وتطهير منطقة النجع الطويل وأبو الجود ونجع الفاخورة بالأقصر

الخميس 16/أبريل/2020 - 10:54 م
رش وتطهير
رش وتطهير
هدى الأمير
طباعة
شن مجلس مدينة الأقصر، برئاسة العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، حملات مكثفة للقيام بصفة دورية، لتعقيم وتطهير الشوارع والمنشآت والمنازل بنطاق المدينة، لمواجهة فيروس كورونا.

وقال "الشريف"، إن الحملات قامت اليوم الخميس برش وتعقيم منطقة النجع الطويل بنطاق حى شمال وأبو الجود بنطاق حى وسط ونجع الفاخورة بنطاق حى المطار.

وأوضح رئيس مدينة الأقصر، أن منطقة حى شمال تم تنفيذ حملة تطهير تحت إشراف ومتابعة أحمد زين رئيس الحى وأحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية بمجلس مدينة الأقصر، مشيرا إلى أن الحملة استهدفت شوارع مصنع الثلج والمخبز البلدي، وشارع راجح وشارع قهوة السلطانة، إضافة إلى تطهير عدد ١٥ شقة.

وتابع: في حي وسط تم تنفيذ حملة رش وتطهير جميع شوارع أبو الجود وحواريها تحت إشراف ومتابعة أيمن حسين رئيس الحى، وفي حي المطار تم تنفيذ حملة رش وتطهير للمرة الثانية على مدار اليوم، تحت إشراف ومتابعة شعبان طايع رئيس الحى واستهدفت الحملة نجع الفاخورة ومدخل اللاجاجوة، لافتا إلى أنه جارى استمرار الحملات اليومية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.
رش وتطهير
رش وتطهير
رش وتطهير
رش وتطهير

موضوعات متعلقة

متحدث «الوزراء» يحذر: تنفيذ قرارات الحكومة بـ«شدة» في شم النسيم

البرلمان يعقد جلسة لتعديل قانون الطوارئ (فيديو)

وفاة عزة العشماوى أمين «القومى للطفولة والأمومة»

دفن جثمان الراحل أحمد دياب عقب صلاة الفجر دون إقامة مراسم

الصور

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

image description

«الحركة الوطنية» يشكل هيئة مكتب أمانة الحزب بالفيوم

image description

تكثيف عمليات تعقيم ميناء الإسكندرية (صور)

الأكثر قراءة

متحدث الوزراء يكشف حقيقة تطبيق الحظر فى رمضان

«المصل واللقاح» يعلن موعد إنتاج لقاح فيروس كورونا

القوى العاملة تنفي فتح باب التسجيل للعمالة غير المنتظمة مرة أخرى

البرلمان يعقد جلسة لتعديل قانون الطوارئ (فيديو)

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

سر رفض السادات رئاسة النادي الأهلي.. «رغم جمع 3 آلاف توقيع يطالبه بالموافقة»

المهن الأصلية لكتاب كبار قبل الشهرة.. «حلاق وماسح أحذية وكمسري»

نجم الساعة

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

الصحة

اليوجا تخفض مستويات هرمون الذكورة 29%

«سم العنكبوت» بديلا للمسكنات الأفيونية

روسيا تتسلم سلالة «كورونا» من أمريكا لصنع لقاح

بعد 100 يوم من ظهوره.. كورونا يرعب العالم وسباق محموم لاكتشاف العلاج

منوعات

لجنة جائزة الأمير طلال الدولية تجتمع «عن بعد» لإعلان الفائزين بمليون دولار

ممر شرفي وزغاريد.. رحلة طبيب أرمنت من الإصابة بكورونا للشفاء

نسبة الاثار الموجودة في مصر بالنسبة للعالم و أنواع السياحة في مصر .. بحث عن السياحة

الـ«أون لاين».. منفذ التجار للبيع في زمن كورونا

مقالات الرأي
نرمين يسر
يفضلون الميلودراما وليس الخيال العلمي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: لا تكن مثلهم
د. محمد عفيفي
أمريكا.. إلى متى القوة العظمى الوحيدة؟
مدحت بشاى
مدرسة الدكتورة سونيا لحقوق المواطنة
المزيد

الثقافة

دار الكتب تصدر الجزء الثاني من «شفاء الأسقام ودواء الآلام»

«الثقافة» تستجيب لإنقاذ نجل المؤلف شوقى عبدالحكيم

«خليك في البيت».. «قومي ثقافة الطفل» يطلق «اسمع وعبر»

بعد قليل.. باقة طرب لـ«الحلو» و«كوميديا البؤساء» على يوتيوب «الثقافة»