رش وتطهير منطقة النجع الطويل وأبو الجود ونجع الفاخورة بالأقصر

شن مجلس مدينة الأقصر، برئاسة العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، حملات مكثفة للقيام بصفة دورية، لتعقيم وتطهير الشوارع والمنشآت والمنازل بنطاق المدينة، لمواجهة فيروس كورونا.وقال "الشريف"، إن الحملات قامت اليوم الخميس برش وتعقيم منطقة النجع الطويل بنطاق حى شمال وأبو الجود بنطاق حى وسط ونجع الفاخورة بنطاق حى المطار.وأوضح رئيس مدينة الأقصر، أن منطقة حى شمال تم تنفيذ حملة تطهير تحت إشراف ومتابعة أحمد زين رئيس الحى وأحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية بمجلس مدينة الأقصر، مشيرا إلى أن الحملة استهدفت شوارع مصنع الثلج والمخبز البلدي، وشارع راجح وشارع قهوة السلطانة، إضافة إلى تطهير عدد ١٥ شقة.وتابع: في حي وسط تم تنفيذ حملة رش وتطهير جميع شوارع أبو الجود وحواريها تحت إشراف ومتابعة أيمن حسين رئيس الحى، وفي حي المطار تم تنفيذ حملة رش وتطهير للمرة الثانية على مدار اليوم، تحت إشراف ومتابعة شعبان طايع رئيس الحى واستهدفت الحملة نجع الفاخورة ومدخل اللاجاجوة، لافتا إلى أنه جارى استمرار الحملات اليومية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.