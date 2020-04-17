حظك اليوم.. برج الحوت الجمعة 17 أبريل 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة 17 أبريل 2020، وفيما يخص برج الحوت قالت:مهنيًا: احذر التدخل في شئون الآخرين، قد تعرّض بتسرعك وانفعالك وظيفتك أو مصالحك العامة للخطر والفشل.عاطفيًا: يتسلّط الضوء على قدراتك الإنسانية ومدى استعدادك للتضامن مع الحبيب الذي بدوره يتجاوب معك مقدمًا الدعم والاهتمام والرعاية.صحيًا: الاضطرابات الصحية التي تظهر اليوم يجب أخذها على محمل الجد، لأنها قد تصبح دائمة.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.