حظك اليوم.. برج الدلو الجمعة 17 أبريل 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الدلو قالت:





مهنيًا: يخيم على أجواء هذا اليوم مناخ هادئ ملطف يفتح أمامك مجالات واسعة وفرصًا استثنائية يجب أن تلتقطها، لكي تحظى بنتائج إيجابية ملموسة.





عاطفيًا: تبدو لك الحياة أكثر انقشاعًا وتفاؤلًا، باستطاعتك التحكّم في عواطفك والسيطرة على أحاسيسك ومزاجيتك.





صحيًا: طفح جلدي في اليدين والذراعين، لكن الأمر لا يستدعي القلق.



