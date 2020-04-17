حظك اليوم.. برج الدلو الجمعة 17 أبريل 2020
الجمعة 17/أبريل/2020 - 02:39 ص
إسلام جمالطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الدلو قالت:
مهنيًا: يخيم على أجواء هذا اليوم مناخ هادئ ملطف يفتح أمامك مجالات واسعة وفرصًا استثنائية يجب أن تلتقطها، لكي تحظى بنتائج إيجابية ملموسة.
عاطفيًا: تبدو لك الحياة أكثر انقشاعًا وتفاؤلًا، باستطاعتك التحكّم في عواطفك والسيطرة على أحاسيسك ومزاجيتك.
صحيًا: طفح جلدي في اليدين والذراعين، لكن الأمر لا يستدعي القلق.
وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا