وفاة عزة العشماوي أمين «القومي للطفولة والأمومة»

توفيت مساء اليوم الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة بعد صراع مع المرض، وستقام الجنازة غدا الجمعة الساعة الحادية عشرة صباحا بمقابر مصر الجديدة.وتقلدت "العشماوي" عدة مناصب قبل توليها مسئولية المجلس القومي للأمومة والطفولة في أكتوبر ٢٠١٧ منها الأمين العام الأسبق للمجلس وعضو لجنة الخمسين لإعداد الدستور المصري ورئيس وحدة مكافحة الإتجار بالأطفال، ونائب رئيس اللجنة الأفريقية لخبراء حقوق الطفل بالاتحاد الأفريقي.