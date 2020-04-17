حظك اليوم.. برج القوس الجمعة 17 أبريل 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج القوس قالت:





مهنيًا: تميل إلى القرار الحاسم، ولا تتردد في إدخال تغييرات على روتينك اليومي، تستعيد التوازن، وتتوصل الى حلول وقرارات بنّاءة من خلال المباحثات والعمل الجماعي.





عاطفيًا: يصعب عليك تمالك الأعصاب، لكن المطلوب هواتخاذ القرار الحاسم بعدم الوقوع في المشاكل والورطات، والابتعاد عن الأفكار السود.





صحيًا: الإصابة بوعكة صحية فجأة واردة في كل لحظة، عليك أخذ الاحتياطات اللازمة لتتفادي التعرض لوعكة.



