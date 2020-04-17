حظك اليوم.. برج الميزان الجمعة 17 أبريل 2020
الجمعة 17/أبريل/2020 - 02:38 ص
إسلام جمالطباعة
قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة 17 أبريل 2020، وفيما يخص برج الميزان قالت:
مهنيًا: تخوض مغامرة شيقة تشعر خلالها بأنك حققت حلمًا يراودك منذ الطفولة، وتتركك في حالة صحية ممتازة.
عاطفيًا: تتعرّف على شخص يثير اهتمامك وتبدأ معه علاقة صداقة قد تتطور لاحقًا إلى علاقة وديّة وتكون نسبة النجاح عالية جدًا.
صحيًا: تتمتع بصحة جيدة نادرًا ما يطرأ عليها مشاكل كبيرة، الرياضة مفيدة جدًا لك.
وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.