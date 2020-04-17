حظك اليوم.. برج الميزان الجمعة 17 أبريل 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة 17 أبريل 2020، وفيما يخص برج الميزان قالت:





مهنيًا: تخوض مغامرة شيقة تشعر خلالها بأنك حققت حلمًا يراودك منذ الطفولة، وتتركك في حالة صحية ممتازة.





عاطفيًا: تتعرّف على شخص يثير اهتمامك وتبدأ معه علاقة صداقة قد تتطور لاحقًا إلى علاقة وديّة وتكون نسبة النجاح عالية جدًا.





صحيًا: تتمتع بصحة جيدة نادرًا ما يطرأ عليها مشاكل كبيرة، الرياضة مفيدة جدًا لك.



