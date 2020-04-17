حظك اليوم.. برج الأسد الجمعة 17 أبريل 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الأسد قالت:مهنيًا: تشعر بالضغوط وبضيق الوقت، سارع إلى تكثيف الجهود تفاديًا لتفاقم المسؤوليات، فقد يطرأ ما يعيدك إلى الوراء ويضعك أمام ضرورة حسم الأمور.عاطفيًا: تكون الهواجس المهنية الضاغطة مثقلة عليك فتظهر بالتالي لا شعوريًا بعدًا أو غيابًا عن الحبيب يجعله يغير نظرته إليك أو علاقته بك.صحيًا: التوترات العصبية الزائدة تهدد حياتك وتجعلك تعيش مضطربًا طوال هذا اليوم.وتعد قراءة البرج اليومي الخاص بك من أفضل الطرق لمعرفة ما ينتظرك حسب التوقعات وتأثير النجوم والكواكب على حياتك، كما أن معرفة حظك اليوم وقراءة برجك ما هي إلا محاولة توقع للمستقبل ومشاكله حسب موضع النجوم وزواياها لمساعدتك على اتخاذ القرار الصحيح أحيانًا.