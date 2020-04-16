«الثقافة» تستجيب لإنقاذ نجل المؤلف شوقى عبدالحكيم

استجابت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، لمناشدات رواد مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداولهم صور لـ أحمد عبدالحكيم نجل المؤلف الكبير شوقي عبدالحكيم، في حالة صعبة، وهو يفترش الشارع لبيع رسومات لوحات من ورق، بمنطقة المقطم، مطالبين الوزارة بالتدخل لمساعدته.وأوضح محمد منير، المتحدث الإعلامي لدار الأوبرا المصرية، أنه بتعليمات وتوجيهات الدكتورة إيناس عبدالدايم، للتواصل مع نجل المؤلف الكبير شوقي عبدالحكيم، وبالفعل تم الاتصال بأحد جيرانه وهو علي حسني لمقابلة أحمد شوقي عبدالحكيم وتقديم الدعم اللازم له.شوقي عبدالحكيم.. كاتب مسرحي مصري، وروائي، وباحث في التراث الشعبي والإثنوجرافيا، وهو من أهم الأدباء الذين جمعوا التراثَ المصري وقدَّموه في شكلٍ مسرحي وتوثيقي، واشتهر بدراساته في التراث الشعبي وترك ما يزيد على 40 كتابا في مختلف فنون الأدب، منها رواية "أحزان نوح" وعدد من المسرحيات من بينها: "ملك عجوز"، "شفيقة ومتولي"، "شبابيك"، "لعب الملوك"، "سعدي ومرعي"، وكان آخر ما عرض له مسرحية "بمالي أعمل ما بدا لي".