حظك اليوم.. برج الثور الجمعة 17 أبريل 2020

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الجمعة، وفيما يخص برج الثور قالت:





مهنيًا: تمرّ بيوم غير جيد وقد تسمع بعض الأخبار التي تسبب لك الإزعاج، مع أنك كنت تتوقع أن يكون هذا اليوم خاليًا من المتاعب والهموم.





عاطفيًا: تختفي الهواجس وأسباب الغيرة ويطمئن بالك لسير الأمور وتغضّ النظر عن بعض الشوائب التي يتمسّك بها حبيبك.





صحيًا: لا تلزم نفسك القيام بمجهود إضافي، بل قم بما هو مطلوب منك فقط.



