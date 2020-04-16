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الخميس 16 أبريل 2020 الموافق 23 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس عاطلين بتهمة الاتجار فى المخدرات بالشروق

الخميس 16/أبريل/2020 - 10:30 م
عاطلين
عاطلين
داليا عبد الباسط
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أمرت نيابة الشروق وبدر، اليوم الخميس، بحبس عاطلين 4 أيام علي ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة، حيث ضبط بحوزتهما كمية من مخدر الهيروين، وزنت نحو ربع كيلو جرام قبل ترويجها على عملائهما بنطاق قسم شرطة الشروق.

وكانت معلومات وتحريات لضباط مباحث قسم شرطة الشروق، أكدت قيام "منصور.م "، و" حسين.ج"، عاطلين، ومقيمين بدائرة القسم، بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهما، ومتخذين من منزل الأول وكرا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات، وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوة أمنية من ضبطهما، وبتفتيشهما عُثر بحوزتهما على كمية من مخدر الهيروين وزنت نحو ربع كيلو جرام، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، بقصد الاتجار.

وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط، أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهما الآثمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائهما، وتم التحفظ على المتهمين والمضبوطات.

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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