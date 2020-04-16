لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

كان الفنان أحمد زكي يحاول إتقان تجسيد شخصيات أفلامه لدرجة كبيرة، حتى إنه عرض نفسه للموت في أحد المشاهد السينمائية.

نام الفنان الراحل في ثلاجة الموتى لفترة كبيرة وأعاد تصوير أحد مشاهد فيلم" فيلم موعد على العشاء"، ليتقنه جيدًا لدرجة أنه رأى الموت الحقيقي وقتها.

وحكى "زكي" في حوار تلفزيوني مع الإعلامي مفيد فوزي، أنه أثناء تصويره لهذا المشهد تجمدت أعصابه لدرجة أن قلبه كاد أن يتوقف وهو يحاول تجسيد لحظة الموت، إلا أنه أنقذ الموقف وضغط على قدمه بشدة لينبّه أعصابه وينذرها قبل أن يفقد حياته.