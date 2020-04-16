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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

تامر أمين للمصريين: «ليه مش مصدقين إن فيه وباء وفاكرينا بنهزر؟»

الخميس 16/أبريل/2020 - 10:15 م
تامر أمين
تامر أمين
رباب الأهواني
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وجه الإعلامي تامر أمين، عدة تساؤلات للشعب المصري بسبب عدم الاهتمام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، قائلا: "انتو ليه مش مصدقين إن فيه وباء، وإن في حاجة خطر بجد، ليه فاكرين أننا بنهزر، ولا احنا في كذبة أبريل، ليه جزء كبير من المصريين مش مصدق إن العالم في مصيبة وكارثة وباء وفيروس، ورائحة الموت تنتشر في كل أنحاء العالم".

وأضاف "أمين"، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار"، المذاع على فضائية "النهار": "كل ده ولسه مستهترين، ومتجمعين ومتفسحين، محتاجين نعمل إيه عشان تصدقوا، عايزين إيه أكتر من كده عشان نخاف ونلتزم، هو لازم نتوجع في عزيز عشان نلتزم".

وأشار إلى أن الدولة قامت بإجراءات كبيرة لمنع التجمعات في شم النسيم، ولكن بعض المواطنين حريصون على التجمع رغم هذه الإجراءات، معقبًا: "هو احنا بنلعب حلق حوش، ولا عسكر وحرامية".

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الخميس، عن خروج 43 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بينهم 3 أجانب، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 596 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 781 حالة، من ضمنهم الـ 596 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 168 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الخميس، هو 2673 حالة من ضمنهم 596 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل، و196 حالة وفاة.

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