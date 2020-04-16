أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

"أنا ما أقدرش أقولك ما تعرفش ستات، ده مش من حقي دلوقتي، إنما يعني أرجوك، بعد ما كنت زوج شادية، ما تعرفش حد أقل من شادية". هذه هي الرسالة التي أرسلتها الفنانة "شادية" لطليقها الفنان عماد حمدي تطلب منه هذا الطلب الذي يبدو غريباً.

رغم أن زواج الفنانة "شادية" بالفنان عماد حمدي جاء بإصرار منها رغم أنه كان يكبرها بأكثر من 20 عامًا، فضلًا عن رفض عائلتها.

وأثناء فترة الزواج مرا بأزمة مالية شديدة، بسبب أموال النفقة الشرعية التي طالبت بها طليقته الفنانة فتحية شريف، وهو ما أدى إلى مشكلات بينهما، ما دفع الوسط الفني للتنبأ بانتهاء هذا الزواج، لكنهما تكاتفا ومرت الأزمة بسلام، لكن بعدها أثارت غيرة الفنان عماد حمدي غضب الفنانة "شادية" إلى أن صفعها على وجهها أمام أصدقائها في إحدى الحفلات بسبب نيران غيرته، فاتخذت قرارها بالانفصال دون رجعة، رغم أنه حاول إصلاح الأمور بالعودة مرى أخرى، لكن باءت كل محاولاته بالفشل