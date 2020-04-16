«خليك في البيت».. «قومي ثقافة الطفل» يطلق «اسمع وعبر»

في إطار دور المركز القومى لثقافة الطفل التابع للمجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمى، أطلق المركز برئاسة الكاتب محمد ناصف مسابقة «اسمع وعبّر»، التي تم بث الإعلان عنها عبر قناة المركز على يوتيوب.يأتي ذلك في إطار المبادرة التي أطلقتها الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة «خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك»، كأحد صور الجهود الكبيرة والمبذولة من الوزارة، للمساهمة في تنفيذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على السلامة العامة.«اسمع وعبر» مسابقة فنية حرة، فيها يعبر الطفل عن ما يراه من أى عرض أو وورشة أو فيديو يبثه المركز على قناته على اليوتيوب في الآونة الأخيرة، ويجوز للطفل التعبير عما يسمعه أو يراه أو يحسه بأي وسيلة من وسائل التعبير المختلفة سواء الرسم، نحت، رسوم متحركة، الغناء، العزف على أية آلة موسيقية، التمثيل، فيديوهات، الكتابة، إلى آخره.وتقدم المسابقة جوائز مالية للخمسة الأوائل بقيمة 1000، 700، 500، 300، و200 جنيه، بترتيب الفائزين، وأيضًا ستقدم لهم شهادات تقدير وميداليات وإصدارات المركز، وآخر ميعاد لإرسال الأعمال يوم 10 مايو المقبل.