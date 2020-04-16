إحباط تهريب ذهب ومعادن نفيسة بجمارك «نويبع»

ضبط رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك نويبع برئاسة حمدي الشعراوي، محاولة تهريب كمية من المشغولات الذهبية المرصعة بالمعادن النفيسة وكمية من الملابس الجاهزة بالمخالفة للقانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته، وقانون رقم 111 لسنة 1980 بشان ضريبة الدمغة وتعديلاته، ولوائح قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.وأوضح بيان لمصلحة الجمارك، أنه بناء على إخبارية مشتركة من سيد أبوخضير، مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي، بالاشتباه في وجود أصناف مخالفة ضمن مشمول البيان الجمركي رقم 664 لسنة 2020 أمتعة شخصية باسم "ح. ع. ا" والمحمل على السيارة رقم "٦٧٥٨٤٢٥٩" قادمة على العبارة "بريدج" من ميناء العقبة الأردني.وتابع البيان أنه تم تشكيل لجنة جمركية لتفتيش السيارة من أحمد منصور مدير مجمع الوارد، وأحمد دياب رئيس قسم التعريفة، ومصطفي الحناوي، مأمور الحركة، وحسن محمد، مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي، وعلي عبدالسميع، رئيس قسم الأمن الجمركي، فتبين وجود 20016 قطعة ملابس جديدة و1320 كيلو ملابس مستعملة و366 جرام ذهب وخاتمين مطعمين بفصوص ثمينة، و7 ساعات يد ماركات مختلفة، و6 أقلام مطلية بالذهب ضمن الطرود الواردة، تبلغ قيمة الرسوم والتعويضات الجمركية المستحقة عليها 7 ملاييين و435 ألف جنيه.وقرر حمدي الشعراوي، مدير عام جمرك نويبع، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 18 لسنة 2020، وحرره محمد عبدالخالق وقاسم لملوم بالشئون القانونية، تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.