رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 16 أبريل 2020 الموافق 23 شعبان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

إحباط تهريب ذهب ومعادن نفيسة بجمارك «نويبع»

الخميس 16/أبريل/2020 - 09:55 م
تهريب ذهب ومعادن
تهريب ذهب ومعادن
راندا التوني
طباعة
ضبط رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك نويبع برئاسة حمدي الشعراوي، محاولة تهريب كمية من المشغولات الذهبية المرصعة بالمعادن النفيسة وكمية من الملابس الجاهزة بالمخالفة للقانون رقم 68 لسنة 1976 بشأن الرقابة على المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته، وقانون رقم 111 لسنة 1980 بشان ضريبة الدمغة وتعديلاته، ولوائح قانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وأوضح بيان لمصلحة الجمارك، أنه بناء على إخبارية مشتركة من سيد أبوخضير، مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي، بالاشتباه في وجود أصناف مخالفة ضمن مشمول البيان الجمركي رقم 664 لسنة 2020 أمتعة شخصية باسم "ح. ع. ا" والمحمل على السيارة رقم "٦٧٥٨٤٢٥٩" قادمة على العبارة "بريدج" من ميناء العقبة الأردني.

وتابع البيان أنه تم تشكيل لجنة جمركية لتفتيش السيارة من أحمد منصور مدير مجمع الوارد، وأحمد دياب رئيس قسم التعريفة، ومصطفي الحناوي، مأمور الحركة، وحسن محمد، مدير إدارة مكافحة التهرب الجمركي، وعلي عبدالسميع، رئيس قسم الأمن الجمركي، فتبين وجود 20016 قطعة ملابس جديدة و1320 كيلو ملابس مستعملة و366 جرام ذهب وخاتمين مطعمين بفصوص ثمينة، و7 ساعات يد ماركات مختلفة، و6 أقلام مطلية بالذهب ضمن الطرود الواردة، تبلغ قيمة الرسوم والتعويضات الجمركية المستحقة عليها 7 ملاييين و435 ألف جنيه.

وقرر حمدي الشعراوي، مدير عام جمرك نويبع، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 18 لسنة 2020، وحرره محمد عبدالخالق وقاسم لملوم بالشئون القانونية، تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم، رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.
تهريب ذهب ومعادن
تهريب ذهب ومعادن
تهريب ذهب ومعادن
تهريب ذهب ومعادن
تهريب ذهب ومعادن
تهريب ذهب ومعادن
تهريب ذهب ومعادن
تهريب ذهب ومعادن

موضوعات متعلقة

الصحة: 13 وفاة.. و168 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الرئيس البرازيلى يقيل وزير الصحة بسبب كورونا

الحكومة تطلق رابط موقع أهالينا لدعم العمالة غير المنتظمة

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

الصور

image description

رمضان بلا فانوس.. رزق وفرحة لم يتركهما كورونا للشهر الفضيل

image description

سوق عشوائى بحلوان يتحدى قرارات الحكومة فى غياب الحى (صور)

image description

«المصريين»: ضربات الداخلية الاستباقية تُربك حسابات الإرهابية

image description

«الحركة الوطنية» يشكل هيئة مكتب أمانة الحزب بالفيوم

image description

تكثيف عمليات تعقيم ميناء الإسكندرية (صور)

الأكثر قراءة

«المصل واللقاح» يعلن موعد إنتاج لقاح فيروس كورونا

القوى العاملة تنفي فتح باب التسجيل للعمالة غير المنتظمة مرة أخرى

متحدث «الوزراء» يحذر: تنفيذ قرارات الحكومة بـ«شدة» في شم النسيم

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

إنفوجراف

image description

إياد نصار: عندى طقوس خاصة فى كل عمل

image description

حظك اليوم.. برج العقرب الثلاثاء 7 أبريل 2020

image description

جهود الدولة لإعادة العالقين بالخارج خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

اقتصادى: كل قطاع بالدولة يتأثر حسب استجابة الناس (فيديو)

أيام زمان

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

أغرب طلب في التاريخ.. شادية طلبته من عماد حمدي بعد طلاقهما

سر رفض السادات رئاسة النادي الأهلي.. «رغم جمع 3 آلاف توقيع يطالبه بالموافقة»

المهن الأصلية لكتاب كبار قبل الشهرة.. «حلاق وماسح أحذية وكمسري»

نجم الساعة

لهذا السبب نام أحمد زكي في ثلاجة الموتى حيًا ثم أنقذ نفسه من الموت.. «قلبه كاد يتوقف»

الصحة

اليوجا تخفض مستويات هرمون الذكورة 29%

«سم العنكبوت» بديلا للمسكنات الأفيونية

روسيا تتسلم سلالة «كورونا» من أمريكا لصنع لقاح

بعد 100 يوم من ظهوره.. كورونا يرعب العالم وسباق محموم لاكتشاف العلاج

منوعات

ممر شرفي وزغاريد.. رحلة طبيب أرمنت من الإصابة بكورونا للشفاء

نسبة الاثار الموجودة في مصر بالنسبة للعالم و أنواع السياحة في مصر .. بحث عن السياحة

الـ«أون لاين».. منفذ التجار للبيع في زمن كورونا

جدعنة المصريين.. مطعم يقدم وجبات مجانية لمتضرري أزمة «كورونا» (صور)

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: لا تكن مثلهم
د. محمد عفيفي
أمريكا.. إلى متى القوة العظمى الوحيدة؟
مدحت بشاى
مدرسة الدكتورة سونيا لحقوق المواطنة
جمال طه
تطورات «مبشرة» فى توازنات أزمة «سد النهضة»
المزيد

الثقافة

«الثقافة» تستجيب لإنقاذ نجل المؤلف شوقى عبدالحكيم

«خليك في البيت».. «قومي ثقافة الطفل» يطلق «اسمع وعبر»

بعد قليل.. باقة طرب لـ«الحلو» و«كوميديا البؤساء» على يوتيوب «الثقافة»

الكاتب اللبنانى لطيف زيتونى ضيف قناة «الأعلى للثقافة» باليوتيوب