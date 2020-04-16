بكري يشكر محافظ الأقصر لإطلاق اسم «طبيب الغلابة» على ميدان أرمنت

شكر الإعلامي مصطفى بكري، المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر على استجابته السريعة وإطلاق اسم الدكتور جبريل علي يوسف على ميدان السوق بأرمنت.وقال الإعلامي مصطفى بكري خلال برنامج «حقائق وأسرار» المذاع على قناة «صدى البلد» إنه تواصل مع المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر وطلب منه إطلاق اسم طبيب العيون الملقب بطبيب الغلابة على ميدان السوق بأرمنت.وتابع: «أبدى المحافظ استجابة سريعة، وبدأ بالفعل الإجراءات التنفيذية مع مدير مركز أرمنت، وتم معاينة المكان على أن يتم إصدار القرار في أقرب وقت».